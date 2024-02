"Sono reduce da un cancro, non è stato facile": Paola Perego racconta la malattia

(Nel video Paola Perego racconta a Verissimo il momento difficile che ha attraversato la causa di un carcinoma renale)

Paola Perego è tornata su Canale 5 dopo tempo. L'occasione è stato l'invito di Silvia Toffanin a raccontarsi a Verissimo, tra carriera, vita privata e i recenti problemi di salute che l'hanno costretta a subire un'operazione per l'asportazione parziale di un rene a causa di un tumore.

"Sono reduce da un cancro, non è stato facile. Piano piano mi riprendo" ha esordito la conduttrice che per la prima volta ha affrontato il delicato argomento in tv. E sul post con cui ha annunciato la malattia e l'intervento: "Ho scritto quel post per ricordare l'importanza della prevenzione senza la quale non me ne sarei accorta", ha voluto ribadire: "Io sono una privilegiata perché faccio i controlli privatamente, non è una fortuna per tutti e invece per tutti dovrebbe essere facile fare prevenzione".

Quando ha avuto la diagnosi di carcinoma Paola Perego si trovava con il marito Lucio Presta: "Lui è molto accudente, solo dopo ho scoperto dopo sia stato male per me, me lo hanno detto dopo. Non mi ha lasciato sola un attimo, credo sia stato peggio di me". La conduttrice e il noto agente di tanti volti del mondo dello spettacolo sono legati da 26 anni: "Non credo sia un amore speciale il nostro, ma sicuramente facciamo fatica a stare lontani. C'è grande rispetto", ha confidato parlando del loro rapporto forte e solido e della loro famiglia allargata.

Paola Perego ha parlato anche dei suoi figli e dei nipotini a cui è legatissima. Grande anche la loro preoccupazione quando hanno saputo dei suoi problemi di salute: "I miei figli erano spaventati, ma a loro avevo detto che era una cisti. Solo dopo hanno saputo che si trattava di un cancro. È stata una bella paura. La sto elaborando adesso", ha aggiunto. E tornando sugli attacchi di panico che a lungo hanno sconvolto la sua vita, ancora una volta la conduttrice ha ribadito l'importanza di saper chiedere aiuto: "Quando ne esci sei consapevole di essere una persona migliore". Cosa si augura adesso? "La salute", ha risposto infine Paola: "Se stai male non ti godi niente, quindi sì, auguro tanta salute a tutti".