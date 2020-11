Paola Perego confessa: "Tutta la mia famiglia contagiata dal coronavirus, sono terrorizzata"

La conduttrice è guarita: "Io sono stata fortunata, non sono finita in ospedale, ma ora il pensiero va ai miei genitori"

Dopo aver sconfitto il coronavirus, adesso il pensiero di Paola Perego va alla sua famiglia: tanti dei suoi affetti, infatti, risultano contagiati. Le conduttrice ne ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma Il filo rosso, in partenza sabato 21 novembre alle 14 su Raidue, dopo la proroga resa necessaria proprio a causa della malattia della conduttrice.

Paola Perego e il coronavirus

A margine della conferenza stampa del programma sentimentale che punta sul racconto dei legami familiari e affettivi, a cominciare da quelli, interrotti dalla pandemia, di nonni e nipoti, Perego ha parlato del suo periodo di sofferenza, da positiva al coronavirus. "Io sono stata fortunata, non sono finita in ospedale e ho una casa che mi ha permesso di stare isolata, la prova piu' dura e i veri cambiamenti sono per chi deve purtroppo affrontare la terapia intensiva - ha premesso - pero' ho capito cosa significa stare in isolamento e quanto sia importante poter abbracciare i nostri affetti".

La famiglia contagiata: "Mio padre ha 90 anni"

Adesso la sua grande preoccupazione e' relativa alla sua famiglia d'origine, tutta colpita dal virus: "Mio padre che ha 90 anni, mia madre 84enne, mia sorella, mia cognata e tutti i miei nipoti sono a Milano alle prese con il Covid. Vivono lontani da me, non posso incontrarli e vivo con la paura che la malattia possa degenerare".

Per quanto riguarda i negazionisti del virus, chiarisce, li porterebbe in visita in un reparto di terapia intensiva: "Mi fanno molta rabbia, non puoi negare qualcosa se non la conosci".