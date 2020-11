Covid, peggiora anche Paola Perego: "Arrivati i sintomi"

"Nessuno di noi è invincibile davanti a questo virus". Comincia così il post con cui Paola Perego, 54 anni, torna a parlare ai fan della sua positività al coronavirus. Dopo aver rassicurato i telespettatori circa le sue condizioni, stavolta la conduttrice spiega che, passati i primi giorni da asintomatica, i sintomi ora sono comparsi anche a lei e le stanno facendo passare momenti complicati.

Paola Perego: "I sintomi sono arrivati"

Paola - che al momento si trova in isolamento, a casa e sotto controllo medico - si immortala in uno scatto 'casalingo' in bianco e nero e si rivolge al suo pubblico. "Fortunatamente, seppure positiva io sono un soggetto cosiddetto “asintomatico” - si legge - Dopo i primi giorni, tuttavia, dei sintomi sono comparsi: dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia". E ancora: "Grazie a Dio non sono stata colpita brutalmente dal Covid e posso restare nella mia casa ma nulla deve farci abbassare la guardia, perché mentre io vi sto scrivendo dalla mia camera da letto, ci sono tante, troppe persone chiuse in terapia intensiva".

Infine, l'invito al rispetto delle misure restrittive imposte dal governo e a non sottovalutare la pericolosità del virus. "Continuiamo a fare tutto quello che è necessario per preservare la nostra salute e quella degli altri".

Paola Perego positiva al coronavirus: le polemiche (zittite) sui social

Qualche giorno fa, dopo l'annuncio della positività della conduttrice, si parlò di polemiche scatenate da parte di alcuni dipendenti Rai che si trovavano agli studi Fabrizio Frizzi di Roma (ex Dear) e che l'hanno vista. Dipendenti che si sono confrontati sulla pagina facebook del gruppo IndigneRai, scrivendo anche che la Perego girava senza mascherina. Accuse che sono state presto rispedite al mittente dall'entourage: "Paola - fanno sapere all'Adnkronos - indossava ben due mascherine, la Ffp2, personale (che protegge sia chi la indossa sia chi viene in contatto con chi la indossa), e la chirurgica che la Rai fornisce a chiunque entri nelle proprie sedi e che lei ha indossato sopra l'altra per rispettare comunque le regole aziendali. Decine di testimoni - puntualizza lo staff - l'hanno vista e possono testimoniarlo". Ma passate le malelingue, ora la battaglia di Paola è guarire il prima possibile.