Paola Perego al settimo cielo per la nipotina appena nata: la foto dall’ospedale

“Indescrivibile”: basta solo questo aggettivo scritto a corredo di una foto per raccontare lo stato d’animo di Paola Perego a quattro giorni dalla nascita della sua seconda nipotina. Oggi la conduttrice è tornata sui social per condividere con i follower la gioia per l’arrivo della piccola Alice, secondogenita di Giulia Carnevale e del compagno Filippo Giovannelli, con un’altra foto che descrive la bellezza del momento: lei, la figlia e la nipotina sono insieme, ritratte in ospedale dov’è avvenuto il parto, e l’espressione estasiata di nonna Paola che osserva le sue ‘donne’ non passa inosservata agli occhi di amici e fan che augurano il meglio.

La bambina arriva a tre anni di distanza dal fratellino Pietro: “L’amore non si divide, si moltiplica” aveva scritto annunciando il dolce evento, sentimento che adesso si conferma attraverso quest’ultima immagine che in poche ore è stata apprezzata da 10mila like.

Chi è Giulia Carnevale, figlia di Paola Perego

Giulia è figlia della precedente relazione della conduttrice, oggi legata al manager Lucio Presta, con l'ex calciatore Andrea Carnevale, da cui è nato anche il secondo figlio Riccardo. Classe 1992, la ragazza è titolare della Cassandra mgmt, un'agenzia di talent management e digital campaign che vanta nomi illustri. Tra i vip seguiti, Vittoria Schisano, Jhonathan Kashanian ed altri.