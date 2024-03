Paola Perego dolce nonna: la foto insieme ai nipoti

Paola Perego ha vissuto, e sta vivendo, un periodo particolare della sua vita. Solo poche settimane fa ha comunicato i suoi problemi di salute che l'hanno costretta a subire un'operazione per l'asportazione parziale di un rene a causa di un tumore. Non sono giornate semplici e l'assenza di domenica 3 marzo a Citofonare Rai 2 aveva molto spaventato i suoi fan, ma la conduttrice aveva prontamente rassicurato il suo pubblico condividendo un messaggio su Instagram.

"Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò seguire la diretta con la mia socia Simona Ventura. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima", aveva scritto domenica. E a queste parole è seguita oggi, 5 marzo, una bellissima foto di lei sorridente in compagnia dei suoi due nipotini. Quale dimostrazione migliore per far capire che adesso sta bene.

Perego è diventata nonna nel 2019 con la nascita di Pietro e poi nel 2022 con quella di Alice, entrambi figli di Giulia.