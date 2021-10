Il messaggio di Paola Perego per la figlia di Niccolò Presta e Lorella Boccia

E' una giornata speciale in casa Presta. La figlia di Niccolò Presta e Lorella Boccia, Luce Althea, è nata questa mattina e il noto agente dello spettacolo è diventato nonno per la prima volta.

Sono tanti i messaggi di affetto che stanno travolgendo la coppia in queste ore e un pensiero per i neo genitori arriva anche da Paola Perego, moglie di Lucio Presta. "Un'altra grande gioia della vita. Benvenuta Luce Althea" scrive tra le storie Instagram la conduttrice, al settimo cielo per l'arrivo della bambina. Paola Perego sa bene cosa significa essere nonna: innamoratissima del nipotino Pietro - figlio della primogenita Giulia e del compagno Filippo Giovannelli, che sono in attesa del secondo - non può che essere felice per questa nuova gioia arrivata nella vita del marito.

Paola Perego assente al matrimonio di Niccolò Presta e Lorella Boccia

I rapporti tra Paola Perego e Niccolò Presta, primogenito del marito, non sembravano distesi fino a qualche anno fa. Al matrimonio di Niccolò, infatti, non c'era ed era stato proprio lui a rivelare un certo distacco. Evidentemente il tempo ha curato le ferite e oggi sono una super famiglia.

Il messaggio di Paola Perego tra le storie Instagram