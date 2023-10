Lutto in famiglia per Paola Perego, il dolore in un post: "Non dovevi andartene così"

Lutto in famiglia per Paola Perego. La conduttrice ha perso uno zio a cui era legatissima, come racconta su Instagram, dove condivide alcune delle loro foto più belle: "Zio, abbiamo condiviso una vita, e ora chi mi chiamerà 'gioia'?".

Un dolore enorme, una morte che lascia un vuoto incolmabile per lei: "Chi ci sarà quando avrò bisogno di sfogarmi, chi mi dirà 'fate quello che volete ma non pentitevi'? - scrive ancora - Tu ci sei sempre stato, per 30 anni, e adesso? È troppo grande il vuoto zio. Come faccio senza di te? La complicità tra di noi era unica e irripetibile. Non dovevi andartene così".

Non saranno giorni semplici, questi, per Paola Perego. Accanto a lei il marito Lucio Presta, i figli, ma anche tanti amici che sui social le stanno dimostrando tanto affetto, a partire da Simona Ventura, con cui conduce ogni domenica Citofonare Rai2, ma anche Giovanna Civitillo, Sandra Milo, Elisabetta Gregoraci, Antonella Clerici, Simona Izzo. Tutte le lasciano un cuore, e poi Stefano Bettarini, che lo conosceva personalmente e lo ricorda: "Peones, mi mancheranno le nostre chiacchierate".