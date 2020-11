Paola Perego nonna innamorata: le foto dei 2 anni di Pietro

La nuova vita di Paola Perego è iniziata due anni fa con la nascita di Pietro, il primo - e per il momento unico - nipote, figlio di sua figlia Giulia Carnevale e del compagno Filippo Giovannelli. L'arrivo del bambino ha portato una ventata di aria nuova in famiglia e la conduttrice non ha occhi che per lui, il piccolo di casa.

Gli auguri di Paola Perego al nipote Pietro

Oggi che compie 2 anni, Paola Perego condivide su Instagram una carrellata di foto dei momenti più belli e divertenti vissuti insieme, tra nonna e nipote, a partire dai primi minuti in cui è venuto al mondo e lei lo teneva in braccio commossa e incredula davanti a un amore così grande appena nato. "Mi chiedo come abbiamo fatto a vivere senza di te - scrive nel post - Due anni, un amore immenso. Auguri amore mio".

Paola Perego: "Diventare nonna è essere mamma due volte"

Una gioia del genere poteva solo immaginarla, ma grazie a Pietro Paola Perego sa cosa significa. "Diventare nonna è essere mamma due volte" aveva spiegato tempo fa in un'intervista, aggiungendo: "Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo". A quando il bis? Paola è pronta.