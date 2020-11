Paola Perego è in diretta su Rai2, la reazione del nipotino che la guarda in tv è dolcissima | VIDEO

Tra gli spettatori che oggi, 21 novembre, hanno assistito al debutto televisivo di Paola Perego alla conduzione del suo nuovo programma ‘Il filo Rosso’ su Rai2 ce n’era uno davvero molto speciale, anzi, “d’eccezione”, come lo ha definito la stessa conduttrice. Parliamo del nipotino Pietro, figlio della sua primogenita Giulia Carnevale e del compagno Filippo Giovannelli, che nel video pubblicato su Instagram si vede mentre guarda la nonna in video accanto alla sua mamma.

“Chi è?”, gli chiede Giulia al suo fianco; “Nonna!”, risponde con voce dolcissima il bimbo che tra qualche giorno spegnerà le sue prime due candeline. Un momento di grandissima tenerezza quello che rimarca il legame tra nonna e nipote, accolto con migliaia di like e commenti in pochissimi minuti.

(Di seguito il video pubblicato su Instagram da Paola Perego)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Paola Perego nonna

Pietro è nato il 24 novembre del 2018, portando una gioia indescrivibile nella vita di Paola Perego. "Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo pugno, l'ha catturato per sempre" aveva scritto su Instagram poche ore dopo la sua nascita - citando Gabriel Garcia Marquez - probabilmente sapendo già che quel bimbo avrebbe catturato per sempre anche lei. “Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo”, aveva confidato in un’altra intervista.

Paola Perego guarita dal coronavirus

Anche Paola Perego è tra i personaggi televisivi contagiati dal coronavirus. Fortunatamente oggi sta bene, ma le preoccupazioni per la sua famiglia d'origine, tutta colpita dal virus, restano molto forti: "Mio padre che ha 90 anni, mia madre 84enne, mia sorella, mia cognata e tutti i miei nipoti sono a Milano alle prese con il Covid. Vivono lontani da me, non posso incontrarli e vivo con la paura che la malattia possa degenerare".