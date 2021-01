Il pomeriggio in versione "nonna" di Paola Perego: le foto a spasso col piccolo Pietro

Una nonna lo sa. Quando arriva il primo nipote, quel piccolo frugoletto stravolge ogni priorità. E lo sa bene anche Paola Perego, 54 anni, che passa ogni momento libero insieme al suo piccolo Pietro, il primo nipotino nato dall'amore per la figlia Giulia Carnevale col compagno Filippo Giovannelli. L'ultimo esempio? Ieri pomeriggio, quando la conduttrice si è immortalata in centro a Roma insieme al suo tesoro.

Paola Perego nonna, il pomeriggio col nipote

Prima una tappa dal parrucchiere, poi un momento di ristoro al bar. Così Paola racconta ai follower le sue ore di relax insieme al bambino. Eccola mentre è al lavaggio e il piccolo Pietro, inseparabile, le salta in braccio. "Ogni riccio un capriccio", scrive nella didascalia. Dopo, la 'strana coppia' va poi in un caffè, dove si gode uno snack.

Pietro, il piccolo di casa, è nato il 25 novembre del 2018. L'arrivo del bambino ha portato una ventata di aria nuova in famiglia e la conduttrice non ha occhi che per lui. "Mi chiedo come abbiamo fatto a vivere senza di te - ha confidato di recente - Due anni, un amore immenso. Auguri amore mio". "Diventare nonna è essere mamma due volte", ha aggiunto la presentatrice de Il Filo Rosso, in onda ogni sabato alle 14 su Rai Due, e moglie del manager Lucio Presta, "Ho avuto i miei figli (Pietro e Giulia, avuti da una precedente relazione con il calciatore Andrea Carnevale, ndr) molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo".

La morte del papà Pietro

Un amore, quello per Pietro, capace di distrarla anche dalla recente, dolorosissima scomparsa del papà Pietro, da cui il bimbo ha ereditato il nome. L'uomo se n'è andato a novant'anni, dopo aver lottato contro la malattia.

Ma ora c'è il nipotino a regalare sorrisi. Indimenticabile il post con cui Paola raccontò la nascita del piccolino due anni fa. Si immortò in camice e cuffia, ancora in ospedale dopo il parto della figlia: "Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo pugno, l’ha catturato per sempre (Gabriel Garcia Marquez)". A quando il bis? Nonna Paola è prontissima.