Paola Perego nonna per la seconda volta, l'annuncio in una foto

E' un momento d'oro per Paola Perego. Non solo per il debutto professionale con il nuovo programma Citofonare Rai Due (in coppia con Simona Ventura), ma anche dal punto di vista privato: presto la conduttrice sarà nonna per la seconda volta grazie all'amore della figlia Giulia Carnevale per il compagno Filippo Giovannelli, già genitori di Pietro, nato nel 2018. L'annuncio arriva su Instagram, dove Giulia e Filippo condividono le prime foto del pancione.

L'annuncio

Nell'ultimo post pubblicato ieri sera da Filippo, infatti, vediamo l'analista finanziario tenere tra le proprie mani il pancione di Giulia, di professione agente di spettacolo. La coppia viene immortalata mentre guarda in camera e sorride.

Nessun commento - al momento - da parte di Paola Perego, 55 anni, che preferisce mantenere massimo riserbo sulla notizia pur amando il suo nuovo ruolo di nonna: "Diventare nonna è essere mamma due volte - ha raccontato in passato - Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo". Proprio lo scorso novembre, in occasione del secondo compleanno del primo nipotino Pietro, la presentatrice aveva pubblicato un tenero post dedicato al bimbo in cui nonna e nipote si immortalavano nei momenti più belli.

Chi è Giulia Carnevale, figlia di Paola Perego

Giulia è figlia della precedente relazione della conduttrice, oggi legata al manager Lucio Presta, con l'ex calciatore Andrea Carnevale, da cui è nato anche il secondo figlio Riccardo. Classe 1992, la ragazza è titolare della Cassandra mgmt, un'agenzia di talent management e digital campaign che vanta nomi illustri. Tra i vip seguiti, Vittoria Schisano, Jhonathan Kashanian ed altri.

Paola Perego al debutto con Simona Ventura

E così, mentre la ragazza porta avanti la seconda gravidanza, Paola si prepara ad un rinnovato esordio su Rai Due, quello al fianco di Simona Ventura in Citofonare Rai Due. Si tratta della prima collaborazione tra due professioniste che hanno avuto modo di incontrarsi recentemente in Non disturbare, il programma di Rai1 condotto dalla Perego, e che ora uniscono le forze per rivitalizzare la fascia della domenica mattina. E presto per lei arriverà un piccolo spettatore in più d'eccezione.