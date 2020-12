Paola Perego, lo straziante addio al padre Pietro: “Uno strappo profondo che fa davvero male”

Dopo aver vissuto nella riservatezza famigliare il dolore per la morte del padre Pietro, Paola Perego ha affidato a un post social il suo ricordo, descrivendo la bontà e la bellezza di un uomo che per sempre resterà nella sua vita.

“Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso”, ha esordito la conduttrice Rai a corredo della foto che la vede con l’adorato papà Pietro: “Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà. Per fortuna però, a cullarci in questa tristezza ci sono i ricordi, ricordi di una vita intera, di giri in bicicletta, di filastrocche assurde cantante ai tuoi nipoti, di baci rubati quando nessuno ti vedeva, perché tu eri stoico ed eroico, e la tua dolcezza non la mettevi mai troppo in mostra.

Oggi abbiamo riso ripensando alle tue battute, abbiamo pianto pensando di non poter più sentire la tua voce, però adesso ti immagino sorridente papà, a pedalare sulla tua bici, godendoti il sole in faccia con quegli occhiali scuri che ti piacevano tanto, perché come dicevi tu, ti facevano sembrare un bel giovanotto”.

Infine un ringraziamento a quanti le sono stati vicini in un momento così drammatico: “Grazie a tutti voi che ci siete stati vicino anche solo con un pensiero, il vostro abbraccio è arrivato”, ha concluso Paola Perego, destinataria dei messaggi di affetto di tanti amici del mondo dello spettacolo, da Simona Ventura a Stefano Bettarini, passando per Amadeus e Giovanna Civitillo, Cristiano Malgioglio, Elisabetta Gregoraci.

Morto il padre di Paola Perego

La notizia della morte del padre di Paola Perego è arrivata dai profili social della Arcobalenotre, agenzia di management per artisti diretta da Lucio Presta, marito e agente della conduttrice. La conduttrice aveva parlato della malattia del papà in tempi recenti: "Mio padre che ha 90 anni, mia madre 84enne, mia sorella, mia cognata e tutti i miei nipoti sono a Milano alle prese con il Covid. Vivono lontani da me, non posso incontrarli e vivo con la paura che la malattia possa degenerare", aveva spiegato in occasione della conferenza stampa de Il Filo Rosso, programma che ha segnato il suo ritorno in tv.

Non è chiaro di quale patologia soffrisse l'uomo né se a complicare la sua situazione è stato il covid, ma di certo c'è che era malato da tempo. "Mi sto sentendo impotente perché mio padre, che ha novant’anni, è molto malato - aveva ammesso Paola in un'altra occasione, alcuni mesi fa - Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo".

La famiglia di Paola Perego

I genitori di Paola Perego, Pietro e Alice, sono stati insieme per 57 anni. "Oggi si amano tanto, in passato un po' meno – aveva raccontato lei - Con l'età sono diventati l'uno indispensabile per l'altro. Hanno ritrovato armonia da grandi". Un'infanzia, la sua, trascorsa a Monza e senza tanti agi. "Papà faceva il falegname, mamma la casalinga. Hanno sempre cercato di non farci mancare nulla, ma facevamo l'indispensabile. Soldi per andare in vacanza non ce n'erano". Infine, sul rapporto che ha con loro ha spiegato: "Hanno vissuto la mia carriera sempre con grande normalità. Non ero la figlia da osannare, ma neanche da ostacolare. Mi dicevano 'se vuoi fare questo fallo, ma comportati sempre bene'. Sono sempre stati presenti, ma mai assillanti".