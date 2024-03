Preoccupazione per Paola Perego assente a Citofonare Rai2. Parla lei: "Sono stata poco bene"

Paola Perego ogni domenica conduce con Simona Ventura "Citofonare Rai2". Un programma al quale le due sono particolarmente affezionate. Questa mattina, 3 marzo, però Perego era assente. La conduttrice ha voluto rassicurare i suoi moltissimi fan e per questo motivo ha scritto un post su Instagram in cui ha spiegato il motivo della sua assenza.

Solo recentemente ha raccontato dei suoi problemi di salute che l'hanno costretta a subire un'operazione per l'asportazione parziale di un rene a causa di un tumore. Una situazione non facile da affrontare a livello fisico e mentale di cui ha parlato a Silvia Toffanin, a Verissimo.

Al netto di queste informazioni era più che lecito che i suoi numerosi follower e fan si preoccupassero e così è stata proprio Perego a dare una spiegazione: "Buongiorno. Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò seguire la diretta con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima".