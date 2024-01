Paola Perego operata: l'affetto dei colleghi, da Simona Ventura a Barbara d'Urso

La notizia dell'intervento subito ha fatto immediatamente il giro dei social: "Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia" le parole con cui Paola Perego ha annunciato sui social la delicata situazione di salute ed esortato a fare sempre prevenzione. Nessuna foto di lei, solo quella di un letto d'ospedale a corredo del messaggio subito travolto dall'affetto di tanti follower, persone comuni ma anche molti colleghi.

Lorella Cuccarini, Alberto Matano, Mara Venier, Stefano Bettarini; e ancora Samantha De Grenet, Paola Turci, Ezio Greggio sono alcuni dei personaggi dello spettacolo che alla conduttrice a lei stanno lasciando un cuore rosso o parole piene d'affetto. "Dai dai dai, ce la fai!" scrive anche Barbara d'Urso aggiungedosi alla lunga lista che comprende, naturalmente, anche Simona Ventura, sua grande amica e conduttrice con lei del programma Citofonare Rai 2. "Forza Paola" è l'incoraggiamento lasciato scritto insieme a una piccola rosa rossa, simbolo di un legame che va ben oltre l'impegno professionale che le accomuna.

L'amicizia tra Paola Perego e Simona Ventura

L'amicizia tra Paola Perego e Simona Ventura è molto forte. "So che girano già scommesse su quanto dureremo. Ve lo dico io, moltissimo dureremo!" assicurò Simona Ventura nel 2021 alla vigilia della partenza del programma di Rai 2 che segnava l'esordio di lei e Perego come coppia televisiva. Un rapporto, il loro, nato piano piano dopo qualche tempo di freddezza. "Appartenevamo a due squadre diverse, lei a quella di Lele Mora, io a quella di Presta (dove ora è confluita anche la Ventura, ndr)" spiegò Perego in un'intervista che ricordava come in quel periodo guardasse alla collega come a una grande professionista tosta e sopra le righe anche umanamente, da guardare con prudenza. Determinante per un avvicinamento che mettesse da parte ogni diffidenza fu nel 2017 l'arcinoto caso dell'infografica sulle donne dell’Est a Parliamone Sabato, programma di Perego poi costretto alla chiusura: con un tweet Simona Ventura prese le difese della collega che tanto apprezzò quel gesto così plateale, segno di un’assoluta sensibilità. "Trovai quel linciaggio indegno, oltre che ingiusto. Non potevo girare la testa dall’altra parte. La mia libertà e il mio coraggio li ho pagati cari, ma sono fatta così", fu il commento di Simona a proposito di un episodio origine di un rapporto così limpido e sereno con la collega e amica.