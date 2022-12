Natale al mare per Paola Perego: la foto in bikini è da urlo

Paola Perego ha scelto il mare, la spiaggia e il sole per questo Natale 2022. È partita con la figlia, Giulia Carnevale, i suoi nipotini, Pietro e Alice per trascorrere le festività natalizie tra cielo limpido e acque cristalline. La famiglia si trova a Malindi, in Kenya, e dalle storie e dai post che Paola e Giulia condividono sui social sicuramente si stanno godendo le alte temperature.

E così tra un pranzo cucinato in mezzo al mare e una cena trascorsa nel resort ecco che Paola Perego ha deciso di regalare ai suoi fan, e follower, uno scatto di lei in mezzo al mare con un bikini e la didascalia "Bagnati dal sole". La sua forma fisica è invidiabile e i commenti sono tutti di apprezzamento: c'è chi le scrive che è "bellissima", che è "stupenda", altri definiscono la sua forma fisica "statuaria". "Fisico da ragazzina" le scrive qualcun altro. Insomma solo tanti tanti complimenti, compresi quelli di Sabrina Ferilli e Angela Melillo.

Paola è diventata nonna per la seconda volta a gennaio 2022 di Alice, che tra qualche settimana compirà 1 anno. La piccola è la seconda figlia di Giulia e di Filippo Giovannelli, i due si sono sposati a giugno di quest'anno, il suo fratello maggiore si chiama Pietro e nel 2023 compirà 4 anni.