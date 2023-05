Il cane di Paola Turani torna a casa dopo un ricovero, la reazione del figlio è commovente: video

Paola Turani è diventata mamma per la prima volta un anno e mezzo fa, ma Enea Francesco quando è venuto al mondo aveva già due fratelli: Gnomo e Nadine, gli amatissimi Bovari del bernese della modella che non vedeva l'ora di avere un figlio per farli crescere insieme, come ha sempre raccontato.

E così sta facendo. Il bambino e i due cagnoloni sono inseparabili, legati da un affetto viscerale, e nelle ultime settimane in cui Gnomo non era a casa per via di un problema di salute, Enea Francesco ha sentito molto la sua mancanza. Al suo ritorno è corso ad abbracciarlo, riempendolo di baci: una scena dolcissima che mamma Paola non ha potuto fare a meno di riprendere e pubblicare sui social.

"È tornato a casa il suo migliore amico" ha scritto accanto al video pubblicato su TikTok, spiegando: "Aveva preso un'infezione cutanea, quindi è stato isolato per più di sue settimane con cura antibiotico". Un'accoglienza irresistibile, come la loro amicizia.

Paola Turani, secondo figlio in arrivo?

A poco più di un anno e mezzo dalla nascita di Enea Francesco, diversi follower hanno chiesto a Paola Turani se lei e il marito, Riccardo Serpellini, vogliono fare il bis. "No" ha risposto l'influencer sui social, aggiungendo: "Seguire Enea in questo momento è molto impegnativo, vogliamo concentrarci totalmente su di lui e le sue fasi di crescita, quindi non stiamo pensando a un fratellino o sorellina". In fondo, poi, due fratellini già ce l'ha.