Paola Turani, la confessione dopo il parto: "Giorni non semplici"

"Instagram verità. Onesta. Questi primi due giorni non sono stati semplicissimi". Così Paola Turani spiega su Instagram la sua "assenza giustificata" dai social network dovuta alla nascita del primo figlio Enea. Nelle ultime ore, l'influencer ha rivelato tutte le difficoltà nell'affrontare i primi giorni di maternità, dal parto all'uscita dall'ospedale (ed in attesa dell'incontro del bimbo con gli adorati cagnoloni Nadine e Gnomo). Al suo fianco, l'inseparabile marito Riccardo Serpella, di professione imprenditore, sposato due anni fa.

"Sono provata"

Nel pomeriggio di ieri, Turani si è immortalata in ospedale con una maschera per le occhiaie in viso dopo il parto. "Oggi, questa era la mia faccia - ha scritto - Con un tentativo di crema contorno occhi per salvare l'impossibile. E niente Tury, non ci sei riuscita". Quindi la confessione sul suo stato d'animo comprensibilmente scombussolato: "Mi avete chiesto: ma tu Paola come stai? Provata. Nuovi ritmi, nuovo equilubrio, nuovo tutto. Priorità lui. Ed è bellissimo così, ma mi sono un po' annullata".

"Dovevo - prosegue - Non potevo fare altrimenti. Va bene così. Non sarò preentabile, pazienza. Ma ci vuole tempo per abituarsi ai cambiamenti, figuriamoci a questo. Il più bel cambiamento della mia vita".

La dedica al figlio: "Amo tutto di te"

Subito dopo, Paola e Riccardo si immortalano mentre escono dall'ospedale per raggiungere casa. E' lui a tenere l'ovetto in cui dorme la piccolina. "Il nostro nuovo inizio in cinque", scrive lei mentre li fotografa alle spalle. "Non si riesce a spiegare a parole - continua a proposito del figlio - sono innamorata persa di te dal primo secondo. Solo gratitudine, tanta gratitudine per aver provato l'emozione più grande della mia vita. Ti guardo e ti bacio continuamente, mi piace sentire il tuo dolce profumo, amo il contatto della tua pelle contro la mia, amo tutto di te, Enea".

L'amore tra Paola Riccardo Serpella

Un dono che arriva a due anni (da favola) di Paola e Riccardo, le cui foto, all'epoca, hanno fatto il giro della rete. Alle nozze parteciparono molti volti noti, compresi gli amici Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, storico amico di Serpella. Il rito civile, all’americana, è stato celebrato a Lonato, in provincia di Brescia, città d'origine della coppia. Le avventure di Paola vengono seguite ogni giorno da oltre un milione di persone, appassionate alla sua vita da influencer e ai teneri siparietti messi in piedi con il marito e con gli irresistibili Gnomo e Nadine. E da oggi ci sarà un protagonista "social" in più.

In basso, Paola Turani, 34 anni