Paola Turani festeggia il suo 35°compleanno con un look da 7.000 euro

Ieri ha spento 35 candeline la modella e influencer bergamasca Paola Turani. E? un compleanno speciale per Paola, il primo da mamma del piccolo Enea Francesco, nato lo scorso ottobre dall?amore con l?imprenditore Riccardo Serpellini, dopo anni di difficolt. La modella ha festeggiato in Sicilia, più precisamente ad Ortigia, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia ed alcuni amici, tra cui spiccano l?influencer Giulia Gaudino ed il compagno Frank Galluccio. Il gruppo per l?occasione i è concesso una cenetta aspettando la mezzanotte in un noto ristorante di Ortigia situato nel quartiere ebraico della città.

Il look da 7.000 euro di Paola Turani

Per l?occasione la Turani, che su Instagram è solita conquistare con i suoi look, ha sfoggiato un abito modello bustier corredato da piume di Ermanno Scervino, del valore di circa 5000 euro, che ha abbinato mini tracolla in pelle di coccodrillo color lilla di Balenciaga (che costa1850 euro), alternando un paio di décolleté in tinta alle comodissime e ?strategiche? ciabattine Dway di Dior (620 euro). Costo totale dell'outfit di Paola? 7.000 euro. E con l?ardimentoso look di compleanno l?influencer non poteva che registrare un reel a tema.

Il compleanno più bello

La giornata del compleanno della neo 35enne è trascorso come di consueto tra bagni nello splendido mare siculo, buon cibo e le irresistibili smorfie di Enea, che ha ormai galvanizzato i social della mamma. Dopo che la Turani e il suo gruppo sono stati sorpresi da un temporale estivo, la donna ha deciso di trascorrere la serata a casa concedendosi una cenetta a base di pizza. E non poteva di certo mancare la birthday cake, con Paola che felice soffia le candeline. E? stato un anno davvero speciale per Paola, che dopo anni di dolore è riuscita ad avere il piccolo Enea. La donna come scrive su Instagram non potrebbe essere più felice di così: ?Nessun desiderio da esprimere soffiando su queste candeline? Oggi compio 35 anni e tutto ciò che sognavo si è realizzata. La salute, l?amore di famiglia e amici, la felicità condivisa, la gratitudine verso la vita? Oggi festeggiamo! Buon compleanno a me?.