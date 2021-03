L'influencer Paola Turani è incinta: "Una battaglia difficile, l'attesa è stata lunga"

L'ex testimonial di Intimissimi aspetta il primo figlio dall'imprenditore Ricky Serpella, sposato un anno e mezzo fa. La lieta notizia colleziona oltre 200mila like in venti minuti e finisce tra i trend topic di Twitter

Paola Turani è incinta. E lo grida con gioia al suo milione e mezzo di follower. Un sogno tenuto nel cassetto a lungo, quello della maternità, che finalmente si realizza. "In questi anni, durante la nostra lunga attesa, abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme, Ricky. Abbiamo capito che davvero niente è impossibile, la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende", scrive l'ex testimonial di Intimissimi nell'ultimo post condiviso su Instagram. Al suo fianco da anni c'è Riccardo Serpella, di professione imprenditore, sposato due anni fa. Per la coppia si tratta del primo figlio.

Paola Turani è incinta del primo figlio: "L'amore vince su tutto"

Questa mattina Paola ha condiviso uno scatto che è il ritratto della felicità: la coppia accarezza il pancino a favore di telecamera, mentre Gnomo e Nadine, gli adorati cagnoloni di casa, fanno da 'scorta'. "Siamo senza parole - continua Turani - Abbiamo capito che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere, nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così. Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire". Oltre 20mila i like collezionati dal post in appena 15 minuti, non a caso la notizia è finita subito tra i trend topic di Twitter.

Nessun dettaglio sul sesso del bebè, mentre il tempo della gravidanza dovrebbe attestarsi attorno al quarto mese, a giudicare dalla rotondità del pancino. La modella dagli occhi di ghiaccio, tra le più amate del panorama social, lascia intendere che il percorso per avere un bambino non è stato semplice. "Quanto ho sognato questo momento, quanto... E alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale. Tu. Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità! Oggi si festeggia".

L'invito a non nascondere le proprie debolezze

Nei mesi scorsi Paola, vera e propria webstar, aveva confidato che stava attraversando un momento delicato con se stessa, tanto da aver richiesto l'aiuto di uno psicologo per affrontare gli aspetti non risolti del suo percorso di vita. "Ero fragile, sono fragile. Ho bisogno di sfogarmi, di parlare. Non posso tenere tutto dentro e accumulare", aveva confidato, invitando tutti a non avere paura delle proprie debolezze. Ed ora a darle forza arriva il più atteso dei regali: la cicogna.

Il matrimonio da favola di Paola Turani

Un dono che arriva ad un anno e mezzo circa dal matrimonio (da favola) di Paola e Riccardo, le cui foto, all'epoca, hanno fatto il giro della rete. Alle nozze parteciparono molti volti noti, compresi gli amici Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, storico amico di Serpella. Il rito civile, all’americana, è stato celebrato a Lonato, in provincia di Brescia, città d'origine della coppia. Le avventure di Paola vengono seguite ogni giorno da oltre un milione di persone, appassionate alla sua vita da influencer e ai teneri siparietti messi in piedi con il marito e con gli irresistibili Gnomo e Nadine. Tra qualche mese ci sarà un protagonista 'social' in più.