Paola Turci rompe il silenzio sulle nozze con Francesca Pascale (e resta vittima di omofobia)

La notizia del matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale è arrivato come un fulmine: nessuno immaginava che le due fossero pronte a tale passo. In passato erano circolate indiscrezioni su una loro possibile storia d'amore, ma la conferma non era mai arrivata. La coppia però è pronta all'importante passo e domani, 2 luglio, si sposeranno in Toscana per la precisione nel comune di Montalcino. Era agosto 2020 quando la 36enne ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante romana vennero sorprese per la prima volta insieme.

Le nozze di Turci e Pascale sono rimbalzate di testata in testata, ma da loro ancora nessuna dichiarazione se non una storia di Paola che purtroppo è tutt'altro che felice. La cantautrice su Instagram ha condiviso un messaggio che le è arrivato, non un'esternazione di felicità per il lieto giorno, non un congratulazioni, ma un attacco omofobo.

"Lesbicona che schifo", le scrive un utente su Instagram Paola non risponde, però commenta nella storia: "Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase".