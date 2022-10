Paola Turani secondo bebè in arrivo? La modella fa chiarezza

Cicogna bis in arrivo per Paola Turani? La modella, già mamma di Enea Francesco nato lo scorso anno, rompe il silenzio. In tanti si domandano se l’influencer bergamasca voglia dare un fratellino o sorellina al primogenito. Proprio ieri la fatidica domanda è stata posta alla 35enne da una follower, che ha voluto far chiarezza una volta per tutte sull’argomento spinoso.

La Turani rompe il silenzio

Paola è stata piuttosto decisa: “No”, ha asserito, avanzando le motivazioni dietro la decisione condivisa con il marito Riccardo Serpellini. “E’ molto impegnativo seguire Enea in questo momento, vogliamo concentrarci totalmente su di lui e le sue fasi di crescita, quindi non stiamo pensando ad un fratellino\sorellina”, ammette Paola, che oltre al bimbo di 1 anno è piuttosto presa con la ristrutturazione della sua casa dei sogni: “Abbiamo anche la ristrutturazione della casa da seguire e nella prossima primavera il trasloco, quindi nooo”, aggiunge.

La Turani tuttavia non è del tutto chiusa alla possibilità di un secondo bebé: “Non so cosa succederà in futuro, magari ci penseremo. Non so dirlo con certezza ora. Certo è che siamo già felici così. Abbiamo avuto il nostro miracolo e siamo stati fortunati, con la nostra difficoltà a concepire non credo sarebbe facile avere un secondo figlio. Anzi togliamo il credo”, dice la bergamasca, che ha avuto problemi di infertilità prima di avere il suo Enea, tanto da dover ricorrere alla procreazione medicalmente assistita.

“Quindi a prescindere dalla nostra volontà sicuramente non credo sarà di nuovo possibile. E io non credo avrò la forza di intraprendere il percorso di PMA nel caso, per ora no. Sono discorsi difficili e personali da fare quì. Ogni volta mi viene chiesto di “fare” un secondo figlio. Vi ricordo che sono sempre argomenti delicati per alcune coppie”, ha tenuto a rammentare l’influencer.

Il miracolo di Paola

La nascita di Enea è stata un vero e proprio miracolo per la Turani ed il marito. I due cercavano invano di mettere sù famiglia da ben 8 anni. Dopo tante difficoltà la coppia ha deciso di intraprendere il percorso di PMA, ma prima dell'inizio delle cure è successo qualcosa di inatteso: “Sono iniziati così mesi di ulteriori visite, esami in ospedale in attesa di iniziare un percorso di PMA (procreazione medico assistita) e procedere con la fecondazione. Avevamo preparato tutto. In frigorifero tenevamo le punture per la mia cura ormonale da effettuare durante il percorso”, ha raccontato Paola su Instagram dove è seguita da da oltre 2 milioni di followers: “Poi, però, è successo qualcosa che ha dell'incredibile - continua - Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la PMA io sono rimasta incinta, naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi, eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole! È successo così, dopo 8 anni. Mi piace chiamarlo: il nostro piccolo grande miracolo”.