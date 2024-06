Paola Turci, la frecciatina per i risultati delle elezioni (dopo quella di Francesca Pascale)

Se da una parte Francesca Pascale festeggia il risultato di Forza Italia, dall'altra Paola Turci condivide tutta la sua delusione per la vittoria del centrodestra. Le due sembra stiano attraversando un momento di forte crisi - c'è addirittura chi parla di matrimonio al capolinea - e in questi giorni le loro distanti posizioni politiche di certo non le aiutano.

Sui social si sono perse le loro tracce come coppia, ma le ultime storie pubblicate da entrambe sembrano frecciatine reciproche. Così, poco dopo le parole di Francesca Pascale - che ha orgogliosamente sottolineato la sconfitta della Lega con Forza Italia, partito fondato dal suo ex compagno Silvio Berlusconi - sono arrivate anche quelle di Paola Turci. La cantante si è sfogata attraverso un proverbio turco: "E gli alberi votarono ancora per l'ascia, perché l'ascia era furba e li aveva convinti che era una di loro, perché aveva il manico di legno".

Chiari i riferimenti, ma soprattutto il messaggio. E chissà se anche questo sarà motivo di discussione con la sua (forse ex) dolce metà.