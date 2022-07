Paola Turci, la dedica di compleanno a Francesca Pascale: "Amore indimenticabile"

Dopo il clamore mediatico che la loro unione ha destato nei giorni precedenti e successivi allo scorso 2 luglio, Paola Turci e Francesca Pascale sono tornate a vivere la loro vita nella totale discrezione che sempre ha caratterizzato il loro rapporto. Nessuna dichiarazione ulteriore a quelle successive al sì sono state rese note ai media o ai social: entrambe si sono limitate a ringraziare sinceramente per la marea di gioia e d'affetto ricevuta e a dirsi felici per quello che resta uno dei giorni più belli della loro vita.

Ed è forse per via della grande riservatezza che contraddistingue la coppia se il pensiero di Paola Turci affidato alle storie Instagram non trova il nome della moglie, ma lascia ben intuire che sia rivolto proprio a lei. Oggi, infatti, 15 luglio 2022, Francesca Pascale compie 37 anni e "Love unforgettable Love" ("Amore indimenticabile") si legge sulla foto che ritrae la cantante davanti a un murale con la scritta love. A completare il pensiero l'emoticon di una torta di compleanno.

L'amore di Paola Turci e Francesca Pascale

Come si diceva, Paola Turci e Francesca Pascale hanno sempre vissuto la loro relazione iniziata due anni fa con molto riserbo. Dopo quel bacio su una barca durante la vacanza in Cilento, le due non hanno mai confermato chiaramente il loro legame che adesso è stato ufficializzato con una cerimonia a cui è seguita una festa con pochi parenti e amici. Tuttavia, proprio un anno fa come, nel giorno del compleanno di Francesca, Paola aveva scritto sui social i suoi auguri indirizzati al suo amore. Anche allora non si fece il nome della donna, ma il riferimento a lei risultò palese, conferma di un legame che oggi ha ancora il profumo buono di fiori d'arancio.