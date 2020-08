Francesca Pascale e Paola Turci, le foto bomba: scattano baci e coccole sullo yacht

Il settimanale Oggi, in edicola da domani, giovedì 6 agosto, pubblica le fotografie della vacanza in Cilento dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale, 36 anni, e dell’amica Paola Turci, 55. Si baciano e si scambiano affettuosità su uno yacht da 25 metri che si può noleggiare a 60 mila euro alla settimana, confermando quella che il magazine aveva già definito nelle scorse settimane una “amicizia molto speciale”.

Francesca e Paola, entrambe single, sarebbero ormai inseparabili. Un legame, il loro, segnato anche da tante passioni comuni, come battaglia civile a favore delle famiglie arcobaleno, a cui è dedicato proprio l'ultimo post di Pascale su Instagram.

Francesca Pascale, Paola Turci e l'addio a Berlusconi

Francesca Pascale ha interrotto la relazione con Silvio Berlusconi ad inizio anno. Sarebbe di 20 milioni di euro e poi un assegno da 1 milione di euro l'anno l'accordo economico, secondo quanto sostiene sempre il settimanale. Un addio annunciato in pieno lockdown per il coronavirus dopo una serie di indiscrezioni che si riconcorrevano da tempo. L'ex primo ministro, 83 anni, e la 36enne sono stati insieme per quasi 10 anni. Poi a marzo il comunicato ufficiale in cui si dichiarava che fra i due restavano "affetto e profonda amicizia" ma nessuna relazione sentimentale.