Ballando, spuntano i nomi di Francesca Pascale e Paola Turci: le parole di Milly Carlucci

Come ogni estate, Milly Carlucci è impegnata nella ricerca dei personaggi che comporranno il cast di Ballando con le stelle, programma cult della stagione autunnale di Rai1 che appassiona il pubblico ormai fidelizzato al percorso dei vip messi alla prova come provetti ballerini.

La 17esima edizione del dance show partirà sabato 8 ottobre, ma già la conduttrice e tutto lo staff di autori è al lavoro nella scelta dei concorrenti, i cui nomi - come quelli degli ospiti che ogni puntata si destreggiano come ballerini per una notte - sono valutati anche in base al periodo che mette in luce determinate personalità. E proprio a tal proposito, Milly Carlucci non ha fatto mistero di aver pensato di contattare Paola Turci e Francesca Pascale che proprio lo scorso 2 luglio hanno ufficializzato il loro amore con un'unione civile che tanto ha fatto parlare.

Intervistata dal Messaggero, Milly Carlucci ha ammesso di aver pensato a Paola Turci e Francesca Pascale nella prossima edizione di Ballando. "Sì, certo. Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio" ha affermato la conduttrice: "E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata".

Il cast di Ballando con le stelle

Quanto alla storia di Ballando, Milly Carlucci si è soffermata sul piacere di dedicarsi ancora al programma descritto come "un magma incandescente di vita che cambia di continuo. Raccontiamo la nostra società, con i suoi pezzi così diversi, in maniera creativa", ha spiegato la conduttrice che, anche quest'anno, ha eletto come parola d'ordine per la scelta del cast quella di far discutere "tutti. Seminare un pensiero. Come raggiungere la felicità con la nostra normalità, il tema di questi anni, anche se poi siamo tutti diversi".

Ancora top secret i vip che scenderanno in pista, ma tra i nomi di Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D'Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin's e Beppe Convertini, Milly Carlucci ha ammesso che qualcuno è stato davvero contattato, "ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice" ha confidato. E infine: "C'è tempo per ufficializzare" ha detto: "Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso".