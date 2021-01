Francesca Pascale e Paola Turci: dalla villa regalata da Berlusconi allo shopping in Cayenne (FOTO)

Nuove foto di Francesca Pascale con Paola Turci dopo lo scoop della scorsa estate che aveva rivelato la presunta relazione della coppia. L'ex di Silvio Berlusconi e la cantante vengono riprese in un momento di (lussuoso) shopping, si tengono a braccetto, e la cantante esibisce un vistoso anello. Segno che hanno tutta l'intenzione di vivere il proprio legame alla luce del sole, sciogliendo la riservatezza.

Francesca Pascale e Paola Turci: dalla villa di Berlusconi allo shopping a Lecco

Le avevamo lasciato in vacanza in Cilento quest'estate e le ritroviamo oggi l'una accanto all'altra poche settimane dopo i rumors su una possibile crisi. Niente maretta, anzi: le due si godono la loro complicità ignorando gli occhi puntati dei paparazzi. La coppia sfrutta infatti il pomeriggio del 23 dicembre per fare gli ultimi regali di Natale: le due escono insieme da Villa Maria, la dimora di Casatenovo che l'ex premiero e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (oggi legato alla giovane Marta Fascina) ha regalato a Francesca e si recano in un negozio di giocattoli.

Due dettagli attirano l'attenzione dei fotografi. Anzitutto, la Porsche Cayenne ibrida con cui le due si muovono per la città e che costa 100mila ero (garantendo così uno scatto bruciante per seminare i curiosi). E poi un anello spuntato al dito della cantante, un solitario che ha tutta l'aria di essere il sigillo di un fidanzamento. Se così fosse, non resta che aspettare l'ufficializzazione del rapporto.

La love story

Paola Turci e Francesca Pascale non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito al loro rapporto. Di loro, invece, nei giorni seguenti alla pubblicazione delle foto che le mostravano molto unite ha parlato Vladimir Luxuria, attivista LGBT: "Quando Francesca e Silvio Berlusconi si sono lasciati, lei ha sofferto molto, era arrabbiata, delusa”, ha raccontato: “Tutti hanno sempre pensato che stesse con lui solo per soldi, invece lo amava davvero e della differenza di età non le importava nulla. Perciò si è sentita tradita”. E ancora: “Lei lo aveva già detto da quel dì: ‘Se fossi lesbica vorrei esserlo liberamente’. Credo sia sempre stata gender fluid, senza schemi, come molti giovani d’oggi”, ha commentato Luxuria: “La sento felice, spero che il chiacchiericcio non rovini un rapporto appena iniziato. So che Paola ci è rimasta molto male per le foto del bacio... che poi il servizio non era concordato, sono state davvero paparazzate”.

Luxuria: “Ora Francesca Pascale è felice, ma per Berlusconi ha sofferto molto”