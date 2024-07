Paola Turci e Francesca Pascale, la crisi iniziata già un anno fa

Ormai è certo Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate e hanno già sciolto l'unione civile che le legava dal 2022. La notizia anche se non confermata dalle dirette interessate sembrerebbe essere certa.

L'amore finisce così dopo quattro anni, due di matrimonio e svariati pettegolezzi su gelosie, tradimenti e dispetti degli ultimi mesi: qualche mese fa si parlò di una battuta di Pascale alla giornalista Francesca Fagnani, che sarebbe stata mal digerita dalla compagna Paola. Non solo, a sua volta il nome di Paola fu accostato a quello di una giovane artista di nome Valentina Dispari, e il legame avrebbe fatto storcere il naso a Pascale.

Secondo Dagospia la crisi vera sarebbe nata già un anno fa e nel mentre l'entourage della coppia già parlava di "caduta del desiderio", "crisi", "scazzi", "allontanamenti". Dove stia davvero la verità non è possibile saperlo fino a quando le dirette interessate non romperanno il silenzio. Intanto però il gossip continua a galoppare.

L'unione civile e il loro amore

Il 2 luglio 2022 Paola e Francesca hanno celebrato la loro unione civile a Montalcino, vicino Siena, dopo due anni d'amore. Erano state fotografate per la prima volta insieme tre anni e mezzo prima su una barca in Cilento, durante una vacanza. Per molto tempo hanno provato a tenere la love story privata, nel tentativo di sfuggire ai riflettori, ma senza successo. Pascale all'epoca era infatti nota come ex compagna di Silvio Berlusconi, ex premier a cui è stata legata diversi anni. Turci invece era ufficialmente single da tempo: "Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. I pettegolezzi li detesto", aveva dichiarato in merito alla compagna. La coppia aveva poi ufficializzato la relazione su Instagram qualche mese dopo, con un "tanti auguri amore mio" indirizzato da Paola a Francesca nel giorno del compleanno.