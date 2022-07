Pascale - Turci, la festa dopo il sì: il racconto, dagli abiti bianchi ai (pochi) invitati

Paola Turci e Francesca Pascale si sono unite civilmente con una cerimonia breve ma intensa per l'emozione percepita sin dal loro arrivo presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Priori, sede storica del municipio nel borgo famoso nel mondo per il vino Brunello.

Per il rito sobrio e intimo durato circa mezz'ora a cui ha partecipato solo una trentina tra amici e parenti, entrambe erano vestite interamente di bianco, dress code richiesto anche agli invitati: Francesca con un tailleur giacca e pantaloni firmato Fendi, Paola con una tuta jumpsuite di Alberta Ferretti. Arrivate in auto, hanno fatto il loro ingresso in Comune alle 17.20, attese in piazza da un piccolo gruppo di curiosi e molti fotografi e cameramen.

La cerimonia

A consacrare l'unione il sindaco e presidente della Provincia Silvio Franceschelli del Pd che ha omaggiato le spose di una bottiglia di pregiato Brunello, una magnum del 2014. "Benvenute a Montalcino, siamo lieti di ospitarvi nella nostra città. Vi auguro una vita felice insieme", ha detto tra l'altro il sindaco. "Ogni anno celebro tanti matrimoni, e quello di oggi è stato davvero emozionante. Ho percepito un sentimento vero: sono due persone che si vogliono bene ed hanno manifestato con forza questi loro sentimenti".

Quando Paola e Francesca sono uscite dal Palazzo dei Priori, tanti sono stati gli applausi, i "viva le spose" e anche i "viva la libertà" gridati dai presenti. Per Francesca la testimone è stata la sorella Marianna, quest'ultima accompagnata anche dal cagnolino Cielo. "E' una cosa meravigliosa" ha confidato ai giornalisti Paola mentre passeggiava mano nella mano di Francesca.

E non appena rientrate nella Jaguar bianca dopo la celebrazione del rito la coppia ha voluto condividere con i follower la prima foto di insieme: "We said yes", ovvero, "Abbiamo detto sì", ha scritto Pascale nella didascalia, accompagnata dalla scritta "Il più bel giorno della mia vita".

La festa dopo il sì

Dopo la cerimonia il ricevimento si è svolto nel meravilglioso maniero trecentesco a due passi dall'Abbazia di Sant'Antimo che la leggenda vuole sia stato costruito dall'imperatore Carlo Magno nel 781. Perfettamente ristrutturato, oggi il Castello (che 19 anni fa allettò all'acquisto Silvio Berlusconi) è un resort extralusso, con terrazze mozzafiato sul territorio della Val d'Orcia patrimonio dell'Unesco, che ha accolto le neo-spose all'ora del tramonto. Pochissimi gli invitati, solo parenti e amici stretti. E nessun "vip".

A scegliere la location, gli addobbi floreali e il menu in gran parte vegetariano (ma anche con prelibatezze del territorio senese, come i pici all'aglione), sarebbero direttamente Paola Turci e Francesca Pascale, quest'ultima molto informata sul territorio circostante avendo una casa a Trequanda, al confine tra le Crete Senesi e la Val d'Orcia. Nell'ultimo periodo le donne hanno trascorso molto tempo in Toscana proprio per mettere a punto ogni dettaglio della preparazione del giorno più bello che avrebbero voluto tenere nascosto al clamore mediatico. E anche la scelta del giorno, tra il Gay Pride di Milano e il Palio di Siena, forse avrebbe dovuto contribuire allo scopo. La notizia, però, è trapelata e la pioggia di felicitazioni del mondo Lgbt e di tanti amici e fan della coppia ha travolto i pochi commenti sgradevoli, uno dei quali denunciato dalla stessa Turci qualche giorno fa.