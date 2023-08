"Paola Turci e Francesca Pascale sono molto gelose": il retroscena su una lite a Tokyo

Sembrerebbe sulla bocca di molti una litigata tra Francesca Pascale, 38 anni, e Paola Turci, 58. Le due si trovavano a Tokyo, in Giappone, dove la coppia era volata per impegni professionali della cantante. Le due sono convolate a nozze a luglio 2022, dopo circa due anni di relazione. Nonostante le due siano molto riservate, anche le foto che le ritraggono insieme non sono moltissime, alcune informazioni sarebbero trapelate. Su Oggi è stato raccontato un episodio, avvenuto a Tokyo, che avrebbe avuto una notevole eco e di cui molti avrebbero parlato.

Le due in viaggio di lavoro avrebbero avuto una pesante discussione che sarebbe stata causata dalla gelosia: entrambe infatti sarebbero molto gelose l'una dell'altra. "Persone vicine alla coppia - si legge sul settimanale - assicurano però che si sia trattato solo di una maretta passeggera e che le neo spose siano più innamorate e complici che mai".

Come si sono conosciute Paola e Francesca

"Era una mia fan. Ci siamo conosciute a un mio concerto", ha raccontato la cantante qualche mese fa parlando anche di come Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, sia stata il "gancio" che le ha fatte conoscere "perché Francesca ha intervistato su Il Fatto Quotidiano Francesca. Io lessi questa intervista e rimasi colpita. Francesca non era nei miei radar e pensavo che Francesca Pascale fosse un’altra. Lei non si faceva tanto vedere. Comunque ho letto l’intervista, mi è piaciuta, poi ho visto la foto e ho pensato ‘però dai guarda’. Inoltre ha detto delle cose intelligenti e che condividevo in quell'intervista".

Poco dopo avvenne l'incontro: "Vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto a Torino. Ero un po' agitata, l'ho vista mentre entravo in scena. Io la vedo e salta la luce! Così ho fatto un concertino senza audio, poi dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Lei è rimasta colpita di questa cosa che ho cantato senza luce". Poi le due iniziarono a frequentarsi e non si sono più lasciate.