Paola Turci rompe il silenzio sull'addio a Francesca Pascale

Paola Turci e Francesca Pascale si lasciano dopo due anni di matrimonio? La notizia sulla presunta fine del matrimonio tra la cantante e l'attivista ex compagna di Silvio Berlusconi circola insistentemente da qualche ora, alimentata da enigmatiche citazioni interpretate come una conferma dell'indiscrezione lanciata da Dagospia ("Mi devo le scuse più grandi per aver sopportato ciò che non meritavo", ha scritto Francesca su Instagram). A dare fastidio a Paola Turci - è stato raccontato - sarebbe stato il "corteggiamento" di Pascale a Francesca Fagnani alla fine della nota intervista a Belve su Rai Due; dal canto suo, invece, Francesca Pascale non avrebbe apprezzato alcune foto di Paola con la giovane attrice Valentina Dispari.

Fino ad ora nessuna delle dirette interessate ha commentato le notizie che le hanno coinvolte nella giornata di domenica 9 giugno. Adesso, però, è arrivata la chiara e secca smentita di Paola Turci riportata dal Corriere della Sera: "Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla", le sue dichiarazioni.

Le tappe della crisi tra Paola Turci e Francesca Pascale

Secondo Dagospia - sito che sempre anticipa notizie sulla vita privata di noti personaggi dello spettacolo, viene smentito, salvo poi trovare conferme successive (vedi Francesco Totti e Ilary Blasi oppure Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli) - la crisi tra Paola Turci e Francesca Pascale sarebbe iniziata tempo fa: "Da almeno un anno l'entourage della coppia sussurra di crisi, scazzi, allontanamenti, litigi e ripicche, del tipo: a Belve, il fuori onda del “corteggiamento” della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci. Viceversa, il video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale". Pubblicamente, però, nulla è mai trapelato, anzi: "Sei la meraviglia delle meraviglie" era stato il commento di Turci rivolto a Pascale in occasione di Belve, dove poi era stato registrato quel commento "Ma adesso ti posso corteggiare un po'?" foriero di un certo fastidio.

Pascale e Turci si sono sposate a luglio del 2022. Ventuno gli anni di differenza tra loro (38 Pascale, 59 Turci), dettaglio che non ha mai impedito la crescita di quello che Pascale ha definito "il colpo di fulmine più bello e il più forte della mia vita".