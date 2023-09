Paola Turci: "Non so se sono lesbica, mi piace solo Francesca. Gli uomini non mi mancano"

Nessuna etichetta. Paola Turci si dice semplicemente "innamorata" quando parla di Francesca Pascale, con cui si è unita civilmente a luglio di un anno fa. Ospite della kermesse "Il tempo delle donne", organizzata a Milano dal Corriere della Sera, la cantautrice ha detto: "Molti mi chiedono se sono lesbica. Io rispondo: non lo so. A me piace lei. Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona".

Fidanzata negli anni '90 con il tennista Paolo Canè, poi sposata per due anni con il giornalista Andrea Amato, Paola Turci ammette: "Se mi mancano gli uomini? No, ma non mi mancavano nemmeno prima. Per anni sono stata da sola, loro dov'erano? Il punto è che voglio essere libera di scegliere con chi stare". Il suo concetto di libertà è proprio questo: "Per me libertà significa far sì che le donne abbiano la possibilità di uscire la sera e di amare chi vogliono".

Il messaggio della mamma: "Ho pensato che potevi essere normale"

Durante il suo intervento, Paola Turci ha raccontato un dettaglio molto privato: "Mia mamma ha 86 anni. Stanotte mi ha scritto un messaggio: 'Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice'. Io le ho risposto 'Mamma, ma io mi sento normale'. Il punto è che non è ancora normale per tutti. Io vorrei conoscerli, poi, quelli che si definiscono normali, partecipare ai loro menage, ai loro incontri sentimentali. Immaginate di mandare un curriculum e scrivere: Paola Turci, eterosessuale. Ma che ti cambia con chi vai a letto la sera, o la mattina? - ha concluso - Guardiamo le persone, ricordandoci di vedere prima chi sono".