Paolo Belli, la moglie sta male: "Interrompo il tour, adesso penso a stare solo con lei"

Paolo Belli avrebbe deciso di interrompere il suo tour teatrale. Il cantautore e presentatore avrebbe preso tale decisione per stare vicino alla moglie che sta affrontando una malattia.

"Con dispiacere, devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno tutte annullate. Ora penso solo a stare vicino a Deanna, è l’unica cosa che conta" ha scritto il settimanale Di più tv riportando le parole di persone molto vicine a Belli. Sui social del braccio destro di Milly Carlucci a Ballando con le stelle nessun post o comunicazione ufficiale è stata condivisa al momento.

La storia d'amore di Paolo e Deanna

Paolo e Deanna si sono innamorati da giovanissimi e non si sono mai più lasciati, si sono incontrati a 19 anni, si sono fidanzati, poi sposati (hanno festeggiato 40 anni di matrimonio) e hanno poi deciso di adottare loro figlio, Vladik, che li ha resi nonni. Su Instagram Belli condivide molti momenti trascorsi con i nipotini che sono la sua gioia.

La decisione di fermare il tour sarebbe stata presa dopo l'intervento subito dalla moglie, Deanna sarebbe stata operata d'urgenza per una malattia, ma non è dato sapere quale sia. La decisione non sorprende, in un'intervista a Today.it ha confessato che Deanna "è come se fosse una mia gamba, se non ci fosse lei non riuscirei a essere dritto. Mia moglie Deanna è l'altra faccia della luna, l'altra faccia della mia anima"".