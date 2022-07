Lutto per Paolo Belli, sui social l'addio a mamma Pierina

Paolo Belli condivide sui social il dolore per la scomparsa della madre Pierina Rivi, morta a 81 anni all'ospedale di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. "Ciao Mamma" scrive su Instagram il cantante e musicista di Ballando con le stelle a corredo del primo piano della donna, molto conosciuta nella cittadina di Villalunga dov'era storica volontaria della festa del Pd.



Pierina Rivi era stata una nota commerciante che in passato aveva gestito diverse attività, un forno, un bar e anche una rosticceria che l'avevano portata a stringere tanti rapporti umani e lavorativi con la comunità locale, ora stretta alla sua famiglia. Oltre a Paolo, Pierina aveva anche un altro figlio, Tiziano e le nuore Deanna e Michela, i nipoti Asia, Vladik, Vittoria ed Enrico oggi tutti uniti nel loro dolore. Lo stesso che stanno esprimendo anche tanti amici di Paolo, da Mara Venier a Carolyn Smith, da Giovanni Ciacci ad Antonella Clerici, con un pensiero postato su Instagram dove, qualche settimana fa, proprio mamma Pierina fu protagonista di un video.