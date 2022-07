Paolo Bonolis con i baffi: la tenera foto con la figlia svela il nuovo look

Il sorriso rubato nell'attimo in cui lo sguardo di papà Paolo Bonolis incontra quello della figlia Silvia rivela molto di un rapporto che trova in una semplice didascalia la descrizione di un amore unico. "È per te…" si legge a corredo della foto che mostra il conduttore felice della compagnia della sua ragazza, ritratta con lui durante un bagno in piscina.

Ma la bellissima immagine con la 19enne, nata dall'amore per la moglie Sonia Bruganelli, oltre a confermare la loro dolce intesa già raccontata in occasioni precedenti, rivela anche un dettaglio nuovo nel look dello showman che ha sfoggiato un inedito baffo molto commentato dagli utenti. E tra quanti apprezzano il particolare o ne restano perplessi, non manca chi si sofferma su quella che qualcuno definisce "una foto dolcissima".

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis parlano dei problemi della figlia

Silvia Bonolis ha 19 anni. Come raccontato in passato da entrambi i genitori, è nata con un grave problema cardiaco, per il quale è stata subito operata. Dopo l'intervento ha avuto un'ipossia cerebrale che ha comportato dei danni motori. "Non l'avrei mai messa quella foto. Sai cosa succede tante volte? - ha spiegato di recente Sonia Bruganelli con gli occhi pieni di lacrime in tv - Quando faccio i miei post, con gli altri figli o con gli amici, lei si butta dentro. Ci vuole stare. Io invece voglio tutelarla. Non è che la escludo, ma cerco di fare in modo che possa tollerarlo io. Lei vuole essere in tutto, ma io non ce la faccio a darla in pasto a tutti. Perché poi succede che le persone escono e parlano, 'hai visto la figlia di Bonolis', 'hai visto la mano'. Io non lo voglio fare".

Negli anni Silvia Bonolis si è sottoposta a una lunga riabilitazione, con sedute di logopedia e fisioterapia. Il padre, orgoglioso, aveva ricordato anche la sua partecipazione alle Special Olympics vilendo l'argento nel lancio della palla e l'oro nei 10 metri piani assistiti.