Paolo Bonolis compie 63 anni: la festa insieme al figlio Davide. Sonia Bruganelli fotografa speciale

Paolo Bonolis ha compiuto 63 anni ieri, 14 giugno. Per l'occasione era stata organizzata una cena in cui sono stati festeggiati sia lui sia il figlio Davide che lo scorso 7 giugno ha soffiato 20 candeline. Oltre alla famiglia anche alcuni amici e ovviamente non poteva mancare Sonia Bruganelli che sul suo profilo Instagram ha condiviso le foto della serata.

Paolo e Sonia si sono lasciati ormai da mesi, ma i due continuano ad essere legati. Proprio del loro rapporto e di come si accetta una sepatazione il conduttore ha parlato nel podcast di Gianluca Gazzoli "Passa dal BSMT".

Paolo Bonolis, il divorzio e il rapporto con Sonia Bruganelli

"Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli. Quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle? Ogni cosa è fatta di luce e ombra: se guardi la luce la cosa passa, se guardi l’ombra ti immalinconisci. La realtà la gestisci per quello che è: ti godi ciò che è stato e accetti ciò che è diventato. Funziona così. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiardo", ha dichiarato Bonolis durante un'intervista al podcast Passa dal Bsmt. "Il divorzio non è figlio del lavoro, è figlio di altre cose, di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle? Ogni cosa è fatta di luce e ombra: se guardi la luce la cosa passa, se guardi l'ombra ti immalinconisci. La realtà la gestisci per quello che è: ti godi ciò che è stato e accetti ciò che è diventato. Funziona così. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda", ha affermato il conduttore che pure in un'altra intervista aveva confidato la difficoltà di accettare una scelta non presa da lui.

I due hanno un ottimo rapporto come dimostrano anche le foto del compleanno che Bruganelli ha condiviso sul suo profilo Instagram. Un'altra dimostrazione di come, nonostante tutto, si possa continuare a volersi bene.