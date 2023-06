Paolo Bonolis compie 62 anni, gli auguri (e la battuta) di Sonia Bruganelli

Primo compleanno da single per Paolo Bonolis. Il conduttore compie oggi 62 anni e la prima a festeggiare con lui è Sonia Bruganelli, insieme ai figli. Nonostante la separazione, i due restano molto legati e continuano a condividere tanto del loro tempo (non solo per lavoro), tra cene in famiglia e incontri con gli amici in comune.

E ieri sera non poteva mancare la torta, fotografata e condivisa dalla produttrice su Instagram. "Auguri papà" la scritta, con 5 iniziali per la firma: S, M, S, D, A, ovvero Sonia, Martina, Stefano, Davide e Adele. La famiglia al completo (Stefano e Martina sono i primi due figli di Bonolis, avuti dall'ex moglie, gli altri tre invece avuti da Sonia).

Non solo la torta, ma anche gli auguri pubblici da parte dell'ormai ex compagna, che si lascia sfuggire anche una maliziosa battutina: "Auguri! Quella candelina spezzata mi incuriosisce molto". Chissà quale desiderio avrà espresso quest'anno Paolo Bonolis...

Il post di Sonia Bruganelli