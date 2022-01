“Paolo Bonolis corteggiato da un uomo molto famoso”: la rivelazione di Sonia Bruganelli

Il tema del cosiddetto ?amore libero? affrontato nell?ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato a lungo al centro della diretta televisiva che ha visto Alex Belli, la moglie Delia Duran e ?l?amica? Soleil Sorge protagonisti del dibattito. A un certo punto della discussione Alfonso Signorini ha chiesto a Sonia Bruganelli di esprimere il suo parere in merito e, in particolare, se con il marito Paolo Bonolis ci sia mai stata ?una situazione borderline? simile a quella raccontata dalla coppia. ?Lui (Paolo Bonolis, ndr) con un uomo? Lui con un uomo sì? Però io adesso no posso dirlo?.? ha risposto l?opinionista suscitando la curiosità del conduttore, ma anche quella dei telespettatori riversati sui social per commentare la clamorosa battuta.

(Di seguito il momento delle dichiarazioni di Sonia Bruganelli nella puntata del GF Vip)

Sonia Bruganelli chiarisce sui social: "Paolo piace anche agli uomini"

Finita la diretta televisiva, sui social Sonia Bruganelli ha spiegato meglio il senso delle sue parole riferite al marito con un breve video che ha risposto alle domande degli utenti. ?Paolo con un uomo? Poi vi racconteremo, non è mai stato con un uomo, ma Paolo è un uomo che piace e piace anche agli uomini. Ha avuto la fortuna di avere un avance da parte di un uomo molto famoso che purtroppo non c?è più? ha chiarito: ?Un giorno poi ne parleremo in un?intervista che rilascerà presto?. E adesso sono in tanti ad attenderla, la promessa intervista.

Non Sonia Bruganelli che fa outing a Paolo Bonolis #GFvip pic.twitter.com/EIAfvXmGX7 ? NEG Zone (@NEG_Zone) January 28, 2022

Ma ho capito bene pure Paolo #bonolis bisex???vogliamo sapere tutto di questa vicenda Sonia dicci #GFvip pic.twitter.com/yL5S9YCg8l ? ????????? (@Gioo_Gioo_) January 28, 2022