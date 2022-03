La polemica su Paolo Bonolis per una "strana" dedica a Sonia Bruganelli

"Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo". Inizia così la dedica di Paolo Bonolis per Sonia Bruganelli. Il conduttore ha condiviso su Instagram una foto della moglie, scattata ieri a Roma durante la presentazione di un libro, spendendo per lei parole di profonda stima oltre che d'amore.

Bonolis, accanto a lei nella vita ma anche nel lavoro, non smette di sostenerla e incoraggiarla a fare sempre meglio: "Sei su Mediaset infinity con un programma che hai voluto a tutti i costi, sei un'opinionista al Gf con le palle, sei una mamma bravissima ed una produttrice fantastica - scrive ancora - Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me".

Le critiche dei follower

Tra i commenti al post non sono pochi quelli critici nei confronti di Sonia Bruganelli, che in questi mesi al Grande Fratello Vip si è fatta conoscere meglio dal pubblico, attirando anche giudizi negativi. "Aggiungi 'sei antipatica'" scrive qualcuno, mentre un'altra follower continua: "Siamo onesti. Opinionista con le palle anche no. Troppo di parte e pure in modo troppo evidente. Per lei è esistita una sola concorrente e senza un valido motivo. Dai su. Bisogna essere obiettivi".

C'è anche chi pensa che sia stata proprio lei a scrivere il post e non Paolo Bonolis. "Credo che queste cose se le scriva da sola" ha commentato un utente e immediata è arrivata la replica del conduttore: "Ma signora lei sta male?".

La storia d'amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Sonia e Paolo si sono sempre sostenuti l'un l'altra, sin da quel primo incontro, vent'anni fa. Trentasei anni lui, 23 lei. All'epoca lui era conduttore già affermato, lei una giovane professionista. Il matrimonio è avvenuto poi nel giugno del 2002: qualche anno fa Bonolis sottolineò che fu Sonia a costringerlo a sposarla.

Di recente si è parlato di una crisi tra i due. Crisi che lei ha messo a tacere nel corso di una delle ultime interviste rilasciate a Verissimo, in cui ha sottolineato con grande schiettezza quanto i rapporti d'amore possano subire modifiche nel corso degli anni. "Siamo sicuramente due genitori molto presenti. Ora stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Credo che Paolo sia il mio migliore amico. Forse lui – aggiunge – vorrebbe più trasporto, romanticismo da parte mia. Io lo sono stata sempre poco e ora ancora di meno, per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta, mi ha spettato quando ero giovane che maturassi, ora aspetta che mi rassereni di più con la vita. Però c’è". Come dimostra anche questa ultima dedica.