"Meglio finirla che vivere nelle bugie". Tutta la verità di Bonolis, un anno dopo il divorzio

Paolo Bonolis è stato ospite del podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli per una lunga intervista che, tra carriera e vita privata, ha toccato diversi temi del passato e del presente. Tra questi, anche la fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli, madre di tre dei suoi cinque figli, annunciata un anno fa dopo circa 25 anni insieme. Sull'argomento in diverse occasioni si sono esposti entrambi, raccontando di aver maturato questa decisione con consapevolezza. E anche in quest'ultima intervista Bonolis ha parlato della separazione, accettata come il risultato di un cambiamento che va rispettato.

"Il divorzio non è figlio del lavoro, è figlio di altre cose, di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle? Ogni cosa è fatta di luce e ombra: se guardi la luce la cosa passa, se guardi l'ombra ti immalinconisci. La realtà la gestisci per quello che è: ti godi ciò che è stato e accetti ciò che è diventato. Funziona così. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda", ha affermato il conduttore che pure in un'altra intervista aveva confidato la difficoltà di accettare una scelta non presa da lui.

Nel corso dell'intervista Paolo Bonolis ha anche aggiunto una riflessione molto profonda sulla vita che - ha detto - "è uno stato mentale, è come ti poni tu sulle cose. Perché le cose hanno tutte un peso oggettivo, parliamo di negatività. Un peso oggettivo negativo è quello, se tu ci metti il tuo il peso aumenta...". E ancora: "Noi dobbiamo vivere con la consapevolezza che ci possono accadere cose bellissime e anche cose molto spiacevoli. Kurt Vonnegut diceva "Quando siete felici fateci caso"... sembra che le cose belle ci siano dovute, ma non è così, è una grazia che ci capita". Parole che sono state condivise anche dalla ex moglie Sonia Bruganelli tra le sue storie Instagram.