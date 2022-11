"Fatevi i caz*i vostri", Paolo Bonolis sbotta alla domanda sulla moglie Sonia

Ospite di Domenica In, Paolo Bonolis si è trovato a commentare per l'ennesima volta le voci circolate nel merito di una presunta crisi con la moglie Sonia Bruganelli. Di fronte alla domande sulle ormai leggendarie case separate in cui il conduttore e l'imprenditrice vivrebbero, è sbottato in un sonoro "fatevi i caz*i vostri", senza di fatto confermare né smentire i fatti. I toni erano chiaramente ironici, ma hanno lasciato intendere tutto il disappunto del presentatore romano nel resistere all'ingerenza sulla sua vita privata. Durante l'intervista si è però trovato a spendere numerose parole per Sonia, incalzata dalla presentatrice Mara Venier.

"Lei con nostro figlio, io con Silvia e Adele nell'altra casa"

Sposi dal 2002, ma legati al 1997, Paolo e Sonia hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele. Di recente si è parlato della decisione di vivere in due appartamenti diversi, che ha fatto gridare all'ipotesi di separazione. In realtà si tratta di due appartamenti vicinissimi, anzi comunicanti con una porta. "Mi moje non se tiene un sorcio in bocca - ha replicato Bonolis chiamando in causa un modo di dire tipicamente romano per intendere persone logorroiche - Abbiamo solo preso l'appartamento accanto, abbiamo fatto una porta, perché Sonia ha il piacere di avere spazio tutto suo, una camera con bagno. Lei è lì con nostro figlio. Io sono di là con Adele e Silvia".

Ma come reagisce Bonolis ai gossip sul suo conto, possibile che non si faccia scalfire? "Se è una fesseria non l'ascolto, non mi tocca ciò che dicono", ha risposto trachant. Quando infatti Venier ha insistito nel chiedere di chiarire ancora una volta alle illazioni ("Cosa gli rispondi ai pettegolezzi?"), lui ha replicato secco guardando in camera: "Fatevi i caz*i vostri".

"Sonia al Gf Vip? Non chiamarla sarebbe stato un talento sprecato"

A proposito di Sonia, Paolo ha voluto poi usare parole di elogio per il modo in cui è stata capace di vivere la maternità dei loro tre figli. "E' una splendida madre lei, si dedica molto ai figli. E sono stato fortunato ad averli avuti con lei", confida. Quanto all'impegno di Sonia al Grande Fratello Vip, dove è opinionista da due anni, dichiara: "Lei ha peculiarità che sarebbe stato un peccato sprecare. E' molto lucida, a esprimersi bene, sa leggere l'animo altrui e sa esprimersi bene". Promossa sul lavoro, insomma. Ma in amore? Il dubbio resta.