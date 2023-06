Paolo Bonolis al posto di Fabio Fazio? Le parole del conduttore

Legati dall'amore e dal lavoro: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis erano una coppia anche sul set e dietro le telecamere però la loro separazione non inficerà su eventuali collaborazioni. A dichiararlo, a Vanity Fair, è Bonolis che aggiunge: "L’azienda di Sonia funziona molto bene, sono tutti bravi. Si può collaborare anche quando le cose cambiano. Però non credo di lavorare ancora a lungo". Questa però non è una novità, che Bonolis stesse pensando di lasciare la tv era noto: "Sono 44 anni che faccio questo mestiere. C’è un processo naturale, definibile biologicamente come 'orchite', che mi porta a pensare altrimenti della mia vita. Voglio dare al futuro un sapore diverso rispetto a quello che ho vissuto fino a ora".

Il futuro in Rai di Paolo Bonolis

La tv non gli mancherà, "diventerei bulimico, professionalmente ed esistenzialmente. Probabilmente continuerò per un altro paio d’anni, poi diventerebbe pesante senza l’entusiasmo". E alla domanda se tornerebbe mai in Rai, magari al posto di Fabio Fazio, il conduttore è stato categorico: "Fabio è un bravissimo professionista, ma non c’entro niente con lui. Ha fatto Che tempo che fa, una trasmissione molto bella. Mi sono tolto quella soddisfazione con Il senso della vita. Non bisogna percorrere i sentieri altrui: ognuno segue il proprio, anche perché alla fine i sentieri finiscono sempre da qualche parte".