Il videomessaggio della figlia Adele commuove Paolo Bonolis

C'è stato un momento dell'intervista rilasciata da Paolo Bonolis a Domenica In in cui il conduttore non è riuscito a trattenere la commozione. Solitamente abile nell'esorcizzare le domande più intime, il conduttore si è emozionato di fronte al videomessaggio inviato dalla figlia Adele, la mezzana tra i bambini avuti con la moglie Sonia Bruganelli. "Adele non ama la visibilità e da lei non me lo aspettavo", ha detto mentre guardava con orgoglio lo schermo in cui erano proiettate le immagini della tredicenne.

Nella clip che Adele ha inviato alla produzione di Domenica In, la ragazza si è complimentata con il papà per il successo del suo libro "Notte Fonda", in libreria in queste settimane. "Sono molto felice di come sta andando il tuo libro e lo leggerò con amore. E so che con lo stesso amore leggerai il mio quando riuscirò a finirlo", gli ha detto con un atteggiamento tenero e maturo al tempo stesso.

Terminato il messaggio, al ritorno in studio, Bonolis ha raccontato tutto il suo amore per la piccola, regalando alcuni aneddoti della loro vita quotidiana: "Lei non ama la visibilità - ha confessato - Ha un bel caratterino, è sveglia mentalmente. Con lei guardiamo molti film insieme, piangiamo insieme, non vedo l'ora che arrivino le vacanze di Natale per guardarne insieme una decina. Quando guardiamo i film, io mi commuovo sempre e lei con me, siamo una valle di lacrime".

"Lei fa scuola di recitazione, da padre le auguro il meglio"

"Lei tra poco compie 15 anni - ha aggiunto - Non so cosa vuole fare da grande. Fa scuola di recitazione e le auguro di trovare la strada che più le piacerà. Io cerco di dire ai miei figli ciò che un padre deve dire, ovvero ciò che sarebbe meglio per loro, ma poi siamo tutti diversi e la bellezza della vita è proprio la diversità. Non possiamo certo cambiare il carattere di una persona a cui neanche ha chiesto di venire al mondo. Sei felice quando sei ciò che sei, non quando sei ciò che vuole qualcun altro".

Sulla malattia di SIlvia: "Fa ippoterapia, oggi ha 19 anni ed è bellissima"

Spazio poi ad alcune parole su Silvia, la figlia maggiore avuta da Sonia. Com'è noto, la 19enne ha avuto un’ipossia durante un intervento quando era molto piccola che ha compromesso parte delle sue capacità motorie e cerebrali. "Oggi - ha raccontato Bonolis - Suona il violoncello in un gruppo di ragazzi in cui ognuno ha suoi piccoli problemi. Le piace stare con gli altri. Le facciamo fare di tutto, va anche a cavallo, fa ippoterapia. Fa un sacco di cose, è sempre contenta ed è felice. Poi mi chiama e mi dice 'papà io dormo con mamma, tiè'. Ha 19 anni ed è bellissima, ma sono tutti belli: è merito della mamma".