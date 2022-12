Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli presenta la fidanzata: foto di coppia sui social

Basta solo un cuore per descrivere una foto che appare come l'ufficializzazione della sua prima storia importante: Davide Bonolis, 18 anni lo scorso giugno, ha presentato così la sua fidanzata ai follower, con un'immagine che bene descrive il rapporto con la ragazza accanto a lui nel riflesso dello specchio. Torso nudo e phon in mano, il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli abbraccia Alice Zordan taggata nello scatto che commenta con un esaustivo "sei tutto". Bionda, profondi occhi scuri e fisico prorompente, sulla giovane svizzera che ha rubato il cuore di Bonolis si sa poco, a parte la città di provenienza, Lugano, e il notevole seguito di follower pari a circa 10mila.

Davide Bonolis è un giocatore della Primavera della Triestina Calcio allenata da Augusto Gentilini. Tornato a Roma per le vacanze, è stato presente in studio nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip in cui la madre è stata opinionista prima di volare negli Stati Uniti col marito e le altre due figli. "Mio cuore, 18 anni oggi. Mantieni sempre questo sorriso, li stendi tutti" era stato il messaggio postato da Sonia per il suo ragazzo nel giorno del compleanno. Un sorriso che, evidentemente, ha conquistato già il cuore della fidanzata oggi al suo fianco.