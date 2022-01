Paolo Bonolis, la foto con la figlia commuove Sonia Bruganelli (e non solo)

Capodanno al caldo per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che per le vacanze sono volati a Dubai. Relax al sole, spa, shopping e cene da sogno per iniziare il nuovo anno, ma soprattutto l'amore della famiglia. Sempre molto riservati sul loro privato, i due hanno fatto uno strappo alla regola, pubblicando un rarissimo scatto della figlia Silvia.

E' Sonia a immortalare un momento intimo e di grande complicità fra padre e figlia, a tavola, condividendo su Instagram l'incontenibile emozione nel vederli così uniti: "Mi piace quando loro due sono insieme. Lo stesso modo di vedere la vita". Una foto condivisa anche dal conduttore nelle sue ig stories, dove ha aggiunto: "Io sembro scemo".

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis parlano dei problemi della figlia

Silvia Bonolis ha 19 anni. Come raccontato in passato da entrambi i genitori, è nata con un grave problema cardiaco, per il quale è stata subito operata. Dopo l'intervento ha avuto un'ipossia cerebrale che ha comportato dei danni motori. "Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l'operazione. Purtroppo l'intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi. Sta recuperando, ma non è autonoma, vederla oggi a 18 anni che non è indipendente un po' fa male", aveva detto Bruganelli tempo fa. Negli anni Silvia Bonolis si è sottoposta a una lunga riabilitazione, con sedute di logopedia e fisioterapia. Il padre, orgoglioso, aveva ricordato anche la sua partecipazione alle Special Olympics vilendo l'argento nel lancio della palla e l'oro nei 10 metri piani assistiti.