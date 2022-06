Incidente Ciao Darwin, l'avvocato smentisce Gabriele Marchetti: "Paolo Bonolis cercò la moglie e il figlio"

Gabriele Marchetti ha ripercorso il dramma vissuto da quando l'incidente avvenuto durante il programma Ciao Darwin, nel 2019, lo ha reso tetraplegico. Nell'intervista rilasciata a tre anni dall'accaduto l'uomo ha affermato che Paolo Bonolis, conduttore della trasmissione di prima serata di Canale 5, non lo abbia mai chiamato per informarsi sulle sue condizioni di salute: "Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Soltanto qualcuno della produzione all'inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti", erano state le parole di Marchetti, adesso precisate dal suo legale Federica Magnanti al Corriere della Sera.

"Paolo Bonolis cercò la moglie e il figlio"

"Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti" ha chiarito il legale di Marchetti: "Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito". Come rivelato dai legali e com’è stato confermato dalla procura, Marchetti ha di recente ritirato la querela presentata contro i responsabili della trasmissione, dopo essere stato risarcito da Rti. Sull'entità della somma - riporta sempre il Corriere - c’è il più stretto riserbo.