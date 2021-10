Paolo Bonolis racconta la memorabile sorpresa alla moglie: "Così ho abbellito una realtà spoglia"

Paolo Bonolis è tornato sulla vicenda famigliare che negli ultimi giorni ha tenuto banco nelle dirette televisive, di Canale 5 prima e di Rai3 poi. Lo ha fatto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera e, partendo proprio dalla vicenda della famosa barca spacciata per sua durante il primo approccio con Sonia Bruganelli, ha raccontato il rapporto con la moglie, attualmente impegnata come opinionista al GF Vip.

“Ognuno millanta quello che può, la politica millanta idee, io mi arrangio con quello che è nelle mie possibilità” il commento del conduttore riferito proprio all’episodio raccontato per la prima volta dalla moglie durante una diretta reality e ricordato come una sorpresa pensata proprio per lei: “Sono andato a prenderla con la prima barca che c’era, le ho fatto una sorpresa, ovvio che non fosse mia... Ma a scanso di equivoci io e Sonia ci prendiamo costantemente per i fondelli, ce ne diciamo di cotte e di crude, ci divertiamo tantissimo anche dentro casa. Noi prendiamo in giro i ragazzi, loro prendono in giro noi. Diciamo che dovendo vivere la vita tendiamo a essere leggeri”.

“Tutti cerchiamo di abbellire una realtà tendenzialmente spoglia”, ha aggiunto ancora: “Perché essendo l’esistenza priva di uno scopo le strade sono due: o millantiamo ragioni e la abbelliamo come si fa con l’albero di natale; oppure la vita viene nutrita dalla fantasia. E grazie all’immaginazione diventa più interessante”.

Paolo Bonolis sulla moglie opinionista

Lo showman ha detto la sua anche sul ruolo televisivo della moglie che guarda sì, ma non attentamente per l’intera durata dei due appuntamenti settimanali del GF Vip. “No, per carità non sono costretto. Ne guardo un pezzetto, magari non proprio tutto, perché mi dedico anche ad altro: leggo, guardo un film con mia figlia o una partita con mio figlio. La nostra è una famiglia, non è ancora Guantanamo”, ha scherzato ancora prima di dilungarsi negli aspetti positivi che più di altri riconosce nella moglie.

“Tra le tante cose che mi sono sempre piaciute di Sonia c’è che ha sempre avuto una lettura del circostante e delle persone che le sono accanto abbastanza priva di sovrastrutture, vede ciò che vede senza preconcetti, e lo sa esprimere molto bene senza camminare sulle uova. E questo fa di lei un personaggio adatto al ruolo. Come opinionista penso che sia decisamente brava”, il commento di Bonolis.

Paolo Bonolis e le foto sul jet privato

Insieme da 24 anni, come in tutte le coppie qualche discussione c’è: “Gestione dei figli, organizzazione della casa, cose da fare e da non fare. Non è così clamorosa la vita di due persone — seppur famose — che vivono insieme da 24 anni. Ci capita quello che capita a tutti”, ha confidato ancora Paolo che ha rilasciato anche il suo commento sulle ormai celebri e sempre discusse foto estive scattate dalla moglie sul jet privato. “È un compiacimento suo”, ha spiegato: “Questa logica dei social, di raccontare le proprie imprese da parte di chiunque — più o meno normali circostanze dell’esistenza che vengono trasformate in mirabili imprese — è un vizio collettivo e culturale dal quale sfuggo molto volentieri e consapevolmente. Sonia però a differenza di molti lo fa sempre con ironia e intento provocatorio. Agli haters non bada, si diverte a giocare con queste piccole sfide”.