Paolo Bonolis con il "primo" nipotino: la rarissima foto scattata e pubblicata da Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis a ottobre 2022 è diventato nonno per la seconda volta. Per le feste di Natale 2022 infatti il conduttore con tutta la famiglia volò a New York, perché lì vive il figlio, Stefano, con la moglie Candice Hansen e sui social condivisero alcuni dolcissimi scatti con il piccolo Sebastian. Il primo nipotino è invece arrivato nel 2020: Martina Anne, la secondogenita nata dal matrimonio con di Bonolis con Diane Zoeller, partorì in piena pandemia un maschietto. Non erano mai state pubblicate foto con il bimbo e lo scatto, realizzato e poi pubblicato da Sonia Bruganelli, rappresenta una vera e propria rarità (infatti del piccolo non si conosce neanche il nome).

Ma a catturare l'attenzione non è solo Bonolis in versione nonno con il nipote mai mostrato prima, ma anche il fatto che a immortalare quel momento sia stata Bruganelli. "Nonno Paolo con il suo primo nipotino", ha scritto l'imprenditrice a corredo della foto che li ritrae in piscina insieme.

Sonia e Paolo sono ormai mesi che si sono divisi, ma il loro rapporto sembra solidissimo e così stanno rispettando quanto affermarono al momento dell'annuncio della separazione, ovvero che nulla sarebbe cambiato. E così è stato. Quest'estate sono sempre andati in vacanza insieme con gli amici e i figli e questa foto conferma che il legame - nonostante la separazione - non si è spezzato, anzi.