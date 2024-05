Una ragazza ferma Bonolis per strada: "Fai un video per mia nonna?". La reazione

Si sono svolti in questi giorni a Roma i campionati solidali di "Tennis & Friends", ovvero un evento sportivo che ha come obiettivo quello di diffondere la cultura della prevenzione in campo medico. Un'occasione di sport e salute a cui partecipano molti personaggi dello spettacolo, da Maria De Filippi a Fiorello. Tanti i curiosi che si assiepano intorno ai campi da tennis per rimediare un selfie con qualche celebrità. Ma una ragazza, in particolare, ha fermato Paolo Bonolis e ha realizzato un video diventato presto virale su TikTok.

Da sempre affezionato giocatore del Tennis e Friends, Bonolis si stava allontanando dopo aver fatto una partita quando la ragazza, di professione infermiera, lo ha fermato e gli ha piazzato un telefono in faccia. "Nonna ti saluta un mio amico" ha esclamato la giovane. Bonolis è stato al gioco e ha risposto in modo scherzoso: "Ah! Come se chiama nonna?" ha domandato. E lei: "Assunta". "Ah, complimenti per il lavoro", la risposta di Paolo, per via del nome 'religioso' della signora.

Bonolis non ha perso la sua autoironia nonostante l'anno difficile che ha attraversato. Dopo vent'anni ha infatti rotto con la moglie Sonia Bruganelli, madre di tre dei suoi figli. Una scelta che ha preso Sonia e che Paolo non ha potuto far altro che accettare e oggi i due hanno un rapporto complice da amici: proprio di recente noi di Today li abbiamo beccati a teatro insieme a Roma, dove si sono concessi una serata di spensieratezza. Oggi i dubbi si giocano anche sul suo futuro professionale. In molti lo vorrebbero al timone del festival di Sanremo, la kermesse rimasta orfana del direttore artistico Amadeus, ma lui ha spiegato che ancora per un anno resterà a Mediaset, perché lo ha promesso a Pier Silvio Berlusconi. E poi l'anno dopo che ne sarà? Lo scopriremo solo vivendo...