Paolo Bonolis nonno per la seconda volta: le parole di Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis nonno per la seconda volta. A condividere la prossimità del dolce evento è stata Sonia Bruganelli con un post social che ha mostrato le foto del neopapà Stefano, figlio che il marito ha avuto dalla precedente relazione con l'americana Diane Zoeller.

"Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini" ha scritto l'opinionista del Grande Fratello Vip. Poi la dedica: "Stefano Bonolis sarai un papà meraviglioso, Adele Bonolis diventerai zia per la seconda volta" ha aggiunto. Il riferimento è al secondo nipotino che arriva a distanza di due anni dal figlio di Martina, anche lei nata dal matrimonio di Paolo con Zoeller. Stefano e la moglie Candice Hansen diventano genitori a tre anni dal matrimonio.

Paolo Bonolis sul nipotino in arrivo

Paolo Bonolis aveva parlato della dolce attesa del figlio Stefano e della moglie nell'ultima intervista a Verissimo. "Sarà un altro maschietto, Sebastian", aveva anticipato, aggiungendo con la solita ironia: "Se faranno una femmina la chiameranno Belle e ci daranno i diritti per i cartoni animati". E ancora: "Sono contento, loro sono felicissimi, è una cosa bella. Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno" aveva confidato il conduttore nell'ambito del dialogo che aveva toccato diversi aspetti della sua vita, tra cui il rapporto con la moglie Sonia Bruganelli e la decisione di vivere in case separate.