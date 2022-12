Paolo Bonolis tenero nonno: le prime foto con il nipotino

Grazie ai social i tantissimi fan di Paolo Bonolis hanno avuto la possibilità di vederlo anche nella sfera famigliare di padre e marito, accanto alla moglie Sonia Bonolis oppure premuroso con i suoi figli. Stavolta però la rete restituisce una versione nuova del conduttore tra i più popolari della tv italiana, quella di nonno del nipotino Sebastian, dolcissimo con lui nelle ultime foto pubblicate.

Per le feste di Natale tutta la famiglia si è recata a New York proprio per conoscere l'ultimo arrivato, il figlio di Stefano Bonolis e della moglie Candice Hansen nato lo scorso ottobre. Ed è proprio dalla città americana che arrivano gli scatti che mostrano i fratelli Bonolis con papà Paolo e il piccolo arrivato, tenuto in braccio proprio dal suo nonno che lo coccola teneramente. "Nonno - Zio - Zia - Sebastiano" scrive Stefano a corredo della rassegna di immagini dedicate al padre e ai fratelli Adele e Davide, anche loro protagonisti delle immagini. Nel viaggio a New York ci sono anche la moglie Sonia Bruganelli (che perciò ha rinunciato a due puntate del Grande Fratello Vip, di cui è opinionista) e l'altra figlia Silvia, 19 anni.

Paolo Bonolis sul nipotino

Paolo Bonolis aveva parlato della dolce attesa del figlio Stefano e della moglie nell'ultima intervista a Verissimo. "Sarà un altro maschietto, Sebastian", aveva anticipato, aggiungendo con la solita ironia: "Se faranno una femmina la chiameranno Belle e ci daranno i diritti per i cartoni animati". E ancora: "Sono contento, loro sono felicissimi, è una cosa bella. Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno". Felicità condivisa anche dalla moglie Sonia: "Stefano Bonolis sarai un papà meraviglioso, Adele Bonolis diventerai zia per la seconda volta" aveva scritto sui social annunciando l'arrivo del secondo nipotino, nato a distanza di due anni dal figlio di Martina, anche lei nata dal matrimonio di Paolo con la precedente moglie Diane Zoeller.